Il Mattino – ” Per Osimhen c’è l’accordo di massima con il Gala, ecco cosa manca per chiudere “

Victor Osimhen ha trovato (forse) la sua nuova squadra. Ed è il Galatasaray. Adesso manca davvero poco per la cessione dell’attaccante nigeriano, con il Napoli pronto a liberarsi di quello che stava diventando un peso difficile da gestire. A riportare la notizia è l’edizione odierna de il Mattimo, di seguito un estratto dell’articolo:

“Ora il Napoli ha chiesto le necessarie garanzie: solo dopo, il club potrà dare ok alla cessione del nigeriano. E, solo dopo, Osimhen stesso darà il suo ok. Ma un accordo di massima c’è con entrambe le parti, quindi l’affare va in questa direzione e oggi sarà una giornata decisiva per il definitivo addio del bomber alla maglia azzurra a cinque estati dal suo arrivo.”