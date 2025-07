Il Mattino – ” Napoli e Liverpool di nuovo in contatto per Nunez, i dettagli “

L’edizione odierna de il Mattino ha svelato delle importanti novità di mercato in merito alla trattativa tra il Napoli e il Liverpool per Darwin Nunez. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, il club inglese avrebbe aperto al club azzurro. Si apre quindi uno spiraglio importante per la riuscita della trattativa. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Napoli e Liverpool sono tornate a parlarsi nelle scorse ore: i Reds aprono alla cessione dell’uruguaiano, ma chiedono almeno 60-65 milioni, gli azzurri non si spingerebbero oltre i 50 con eventuali bonus. C’è voglia di confrontarsi, soprattutto ora, con la clausola di Osimhen quasi in cassa.”