Il Mattino – ” Il Napoli continua il pressing per Nunez, la situazione “

L’edizione odierna de il Mattino ha svelato delle novità importanti di calciomercato per quanto riguarda la trattativa del Napoli per Darwin Nunez, che è l’obbiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo. Di seguito un estratto dell’articolo:

“La visione delle parti non coincide. Almeno non ancora: in entrambi i casi la sensazione è che si possa trovare un accordo, ma la certezza è che i contatti non si fermano, vanno avanti, e oggi potrebbe essere una giornata decisiva, almeno per qualcuno”,