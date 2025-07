Gds – ” Napoli, devi cedere il prima possibile Osimhen, può diventare un peso da 13 milioni di euro all’anno “

Non c’è altra soluzione: Osimhen deve essere ceduto. L’attaccante nigeriano può diventare un peso enorme per le casse del Napoli, precisamente 13 milioni di euro all’anno, in caso di rinnovo automatico del contratto fino al 2027. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

“Il Napoli, come detto, non ha intenzione di cambiare strategia, forte anche di una opzione per allungare di un ulteriore anno il contratto di Osimhen, portandolo a scadenza nel 2027. Un’estrema arma di difesa, che avrebbe però anche un costo: col nuovo accordo, Victor andrebbe a percepire 13 milioni dal Napoli. Insomma, un’arma a doppio taglio che però mette il Napoli al riparo da possibili sorprese. È una questione di soldi e di modalità di pagamento, oltre che di volontà: non serve incontrarsi, basta una pec con un’offerta da 75 milioni di euro. Entro domani, s’intende. Le regole le detta il Napoli, che non accetta più ricatti”.