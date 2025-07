Gds – ” Il Napoli non fa sconti per Osimhen, il Gala è avvisato “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato delle importanti news di mercato in merito alla trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen. Infatti, secondo quanto riportato dalla rosea, il club turco sarebbe disposto a pagare 75 milioni per il giocatore, ma in 5 rate. Il Napoli, di canto suo, è stato chiaro sin da subito: un unico pagamento, al massimo due rate. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Il Galatasaray è sceso in campo sul serio, con un blitz in Italia tutt’altro che segreto. Nel pomeriggio di ieri il vicepresidente turco Abdullah Kavukçu si è imbarcato su un volo privato con destinazione Milano: in Italia c’è Morata da piazzare, magari anche Calhanoglu da trattare, di sicuro il nodo Osimhen da sciogliere. Il Gala ha già un accordo con Victor per un quadriennale da 16 milioni netti all’anno più una sponsorizzazione che può far lievitare ulteriormente l’ingaggio del nigeriano. Il Gala è pronto ad alzare l’offerta, forse anche ad arrivare ai famosi 75 milioni. Però vorrebbe farlo dilazionando il pagamento in quattro o cinque anni. De Laurentiis e Manna sono stati chiari, ci sono delle linee guida da rispettare secondo clausola, che va pagata in un’unica soluzione. Al massimo, ci potrebbe essere un’apertura per un pagamento in due rate”.