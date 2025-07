Di Marzio: “Napoli-Galatasaray, ecco cosa manca per Osimhen: il punto”

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha riportato sul suo canale social l’incontro tra Napoli e Galatasaray per Osimhen. Ecco cosa ha scritto:

“Oggi c’è stato un incontro a pranzo tra il Napoli e il Galatasaray per avanzare nella trattativa per Osimhen. Si è discusso sui termini di pagamento, dopo che il Galatasaray (nella giornata di martedì) è arrivato ai 75 milioni della clausola. Ora il Napoli e Osimhen sono in attesa di ricevere garanzie e fideiussioni dal Galatasaray. In caso contrario, ovviamente, la trattativa non proseguirebbe verso il traguardo”.