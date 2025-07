Gianluca di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, ha svelato delle novità in merito alla trattativa del Napoli per la cessione di Walid Cheddira. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista, il Paok Salonicco (club greco), avrebbe raggiunto un accordo con l’attaccante. Resta da discutere con il Napoli per la formula e i termini di pagamento per finalizzare il tutto.