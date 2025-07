Cds – ” Il Bologna fa muro per Ndoye, e Manna pensa a due esterni: uno è un big della Serie A “

Il Napoli è pronto a fiondarsi su uno tra Federico Chiesa e Ademola Lookman, in caso di mancato accordo con il Bologna per Dan Ndoye. Il club rossoblù infatti continua a fare muro e a sparare alto per l’esterno svizzero: la richiesta è di 45 milioni. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Il Bologna non andrà oltre le due cessioni eccellenti. E così da giovedì sarà di nuovo il tempo di rimettere insieme anche le fila del discorso relativo allo svizzero puntualissimo, 24 anni, un obiettivo datato in lista da gennaio. Dai minuti successivi all’addio di Kvara. Il Bologna lo valuta 45 milioni, al massimo potrà scendere a 40, e comunque vada sarà una richiesta importante se non importantissima. Il Napoli non ha ancora confezionato un’offerta vera e propria, ha ascoltato i contorni della domanda al tavolo per Beukema, ma s’è dedicato prima a una chiusura. Per poi partire con una nuova trattativa: l’idea è infilare nel progetto anche Alessandro Zanoli, 24 anni, terzino destro reduce da una stagione convincente in prestito al Genoa; una contropartita tecnica che Italiano gradisce e che darebbe al Napoli l’agio di limare un po’ la parte cash. In lista esterni ci sono sempre Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, e Ademola Lookman dell’Atalanta.”