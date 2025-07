Accomando su X – ” Se Osimhen va al Galatasaray, Il Napoli è pronto a fare all-in per Nunez “

Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato, ha svelato delle importantissime novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista, il club azzurro sarebbe pronto a fare all-in per Nunez in caso di cessione di Victor Osimhen al Galatasaray. Di seguito le dichiarazioni del giornalista sul social X:

“Il vicepresidente del Galatasaray, Kavukçu è arrivato a Milano. Dalla trattativa per Osimhen passa l’acquisto del centravanti del Napoli. Se gli azzurri dovessero vendere il nigeriano alla cifra richiesta, all-in su Nunez. Manna offrirebbe 50 milioni al Liverpool e 6 all’attaccante”.