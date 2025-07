Il Galatasaray in questo momento, sarebbe arrivato ad offrire i 75 milioni della clausola rescissoria per Victor Osimhen. A riportarlo, è Matteo Moretto, esperto di mercato.

Il club turco però, non andrebbe a pagare in modo esplicito la clausola, poichè è spalmata in 5 rate. La palla ora passa al Napoli.