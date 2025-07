C’è un nuovo nome per la porta del Napoli: l’ex Roma e Atalanta Rui Patricio. Come riporta il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, il portiere sarebbe stato proposto agli azzurri dall’Al-Ain, squadra dove milita attualmente. Il Napoli lo apprezza, ma si è preso qualche giorno prima di prendere una decisione. Non ancora tramontato Milinkovic Savic, con il Torino che continua a chiedere il pagamento della clausola per lasciarlo partire.