Romano: “Rifiutata prima offerta del Galatasaray di 50 milioni più 5 per Osimhen. Nelle prossime ore previsti nuovi contatti”

Fabrizio Romano ha parlato della questione Osimhen sul proprio canale YouTube: “Come vi abbiamo già raccontato un paio di giorni fa, il Galatasaray è tornato alla carica per Osimhen. Ieri è stata presentata un’offerta da 50 milioni più 5 di bonus che il Napoli ha prontamente rifiutato. Il club turco è pronto ad offrire anche 60 milioni fissi, ma gli azzurri vogliono i 75 milioni della clausola, che l’Al Hilal sarebbe disposto a pagare. Non si muove da questa posizione il Napoli, non accetta 60 milioni, anche perchè il pagamento sarà dilazionato in tempi più lunghi e già questo non piace oltre alla cifra in essere. I due club torneranno a parlarsi. Il Galatasary assicura di avere un accordo con il giocatore fino al 2028 più un altro anno. Forte di questo accordo, presenterà una nuova offerta. Lo farà nelle prossime ore, questa potrebbe essere una settimana fondamentale per l’addio di Osimhen”.