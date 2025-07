Romano: “Nunez andrebbe volentieri al Napoli, è tentatissimo. Se non si troverà la quadra con il Liverpool si può chiudere per Lucca in qualsiasi momento”

Come riporta Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il Napoli non ha mollato la pista che porta a Darwin Nunez: “Il Napoli continua a seguirlo, ora però ci vuole rispetto sui tempi del Liverpool dopo la tragedia di Diogo Jota. Gli azzurri ne sono consapevoli e stanno avendo rispetto del club, ma nei prossimi giorni c’è l’intenzione di riaprire le discussioni. I 50 milioni offerti in precedenza non sarebbero comunque bastati, i Reds ne chiedono 70. Si proverà ad abbassare la valutazione con i prossimi contatti. La volontà del calciatore non è cambiata, a Napoli andrebbe più che volentieri, è tentatissimo dalla proposta. Questo è un bel vantaggio, ma alla fine devono tornare i conti e vedremo come andrà a finire quest’operazione. Il Napoli ha sempre in pugno Lucca come alternativa che può chiudere in qualsiasi momento con l’Udinese. Per Lucca ci siamo, ma l’obiettivo numero uno è Nunez, si cercherà nei prossimi giorni di far tornare i conti con il Liverpool”.