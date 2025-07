Quale futuro per Kean? Tra sette giorni scade la clausola e nessuno si è fatto avanti concretamente: i dettagli

Quando è scattata la clausola di Moise Kean sembrava che le squadre interessate al giocatore aumentassero ogni giorno, oggi 8 luglio, a metà percorso, la situazione è molto più tranquilla. Il 15 luglio scadrà la clausola di 52 milioni di euro dell’attaccante e come riporta La Nazione, ad oggi nessun club di è mosso concretamente. Il Napoli deve prima vendere Osimhen e l’interesse del Milan sembra solo di facciata, una strategia per stanare la Juve e ottenere uno sconto per Vlahovic. C’è ancora il pericolo Arabia e Manchester United, che però non è ancora pronto all’affondo. Resta ancora una settimana, da Firenze fanno gli scongiuri e sperano di poter contare ancora sul loro bomber nella prossima stagione.