Gyokeres all’Arsenal per 75 milioni e nessun club di Premier ha pensato ad Osimhen? Ecco il motivo

Il sogno di Victor Osimhen era la Premier, ma alla fine sarà costretto a scegliere tra il Galatasary e l’Arabia. Eppure di giocatori con i suoi numeri ce ne sono pochi in Europa, allora perchè non sono arrivate offerte? Come riporta Tmw, l’esempio più lampante è quello di Victor Gyokeres. Lo svedese è molto vicino all’Arsenal per una cifra vicina ai 75 milioni di euro (come la clausola di Osimhen) ma il costo dell’ingaggio è nettamente inferiore a quello che chiede il nigeriano. Guadagnerà poco più di 8 milioni di euro, per Osimhen ne servirebbero più di 12. Ecco che le uniche squadre che possono accollarsi una spesa del genere sono il Galatasary e l’Al Hilal. Poco da fare quindi, l’ormai ex bomber azzurro deve scogliere le riserve e decidere il suo futuro. Resterà in Europa o si farà convincere dai milioni arabi? Tra pochi giorni ne sapremo di più.