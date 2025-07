Venerato alla Rai – ” Per Juanlu il Napoli non si spingerà oltre i 12 milioni “

Ciro Venerato, esperto giornalista di mercato della Rai, ha riportato delle importanti novità in merito alla trattativa del Napoli per Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Altro fronte caldo dopo Bologna, è Siviglia. Il Napoli ha accordo con agenti del terzino destro Juanlu da circa 3 settimane (5 anni a 1,2 milioni più bonus indicizzati). Ma non intende soddisfare nuove richieste iberiche. Base fissa 12 milioni (si può aumentare di poco) più una serie di bonus (alcuni non impossibili da conseguire) ma oltre non si andrà.