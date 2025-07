Tuttosport – ” L’Al-Hilal torna all’assalto per Osimhen, la situazione “

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda Victor Osimhen, che è uno dei temi più caldi di questa sessione di mercato. Di seguito un estratto dell’articolo:

“L’Al Hilal è pronto a fare un altro regalo a Simone Inzaghi: i sauditi, infatti, in settimana torneranno alla carica per Victor Osimhen. Col Napoli l’intesa c’è già da un mese (pagamento della clausola da 75 milioni in tre tranche da 25 l’una); mentre il nigeriano finora ha nicchiato dinanzi ai 120 milioni di euro in 3 anni messi sul tavolo da Riyad. Giorni caldi anzi infuocati, considerato il fatto che anche il Galatasaray dovrebbe uscire allo scoperto nella corsa alla punta.”