Romano su X: “Here we go Lang”

Sempre più vicina la conclusione dell’acquisto dell’esterno olandese Noa Lang da parte del Napoli.

Poco fa sul proprio profilo X l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha scritto: “Here we go Lang“.

Nel post si precisa che è terminato lo scambio di documenti tra il PSV di Endhoven ed il Napoli.

Le cifre dell’affare: 28 milioni con clausola di rivendita concordata per il club olandese, al giocatore un contratto a lungo termine di 2.8 milioni di parte fissa a stagione.

Prossimo passo le visite mediche, che avverranno a breve.