Repubblica – ” Napoli, l’affare Ndoye si può sbloccare grazie a Lucumì: ecco il perchè “

L’edizione odierna de la Repubblica ha svelato delle importanti novità in merito alla trattativa del Napoli per Dan Ndoye, esterno tanto ambito da Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la trattativa è intrecciata con la situazione legata a Lucumì. Di seguito un estratto dell’articolo:

“L’intesa è stata trovata e adesso sarà messa sul tavolo delle trattative col Bologna per riaprire il fronte dopo la richiesta iniziale di 45 milioni di euro che naturalmente ha allontanato il Napoli. La prossima settimana sarà decisiva: il giorno chiave è giovedì, la scadenza fissata della clausola di Lucumì, fissata a 28 milioni di euro. Se non dovessero arrivare offerte al Bologna per il centrale colombiano, il club rossoblù aprirebbe in maniera convinta alla cessione di Ndoye che è il profilo ideale, secondo il Napoli, per completare il poker degli esterni offensivi.”