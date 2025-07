Mpasinkatu a KKN – ” Per Osimhen attenzione a due club della Premier “

Malù Mpasinkatu, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco il suo pensiero in merito alla situazione di Victor Osimhen, che è al centro dei rumors di mercato:

“Osimhen ha tanta personalità. Per me Arsenal e Manchester United possono ancora farsi vivi, se non dovesse accadere è perchè questi club avranno preso informazioni extracalcistiche e credono che un personaggio come lui possa creare problemi. E’ stato un protagonista di uno scudetto, ma quel ciclo è finito, di quel Napoli sono andati via in tanti. Bisogna trovare una soluzione per il bene del Napoli e per il calciatore stesso”.