La Repubblica – ” Il Napoli vuole Kean, ecco la strategia del club azzurro “

L’edizione odierna de la Repubblica ha svelato delle importantissime novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli e la possibile trattativa per Moise Kean. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club azzurro potrebbe adottare due strategie differenti per portarsi a casa il bomber viola. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Il Napoli punta sulla possibilità di dilazionare il pagamento della clausola in più soluzioni – cavillo presente nel contratto tra l’attaccante e la Fiorentina – ma anche sul portare avanti una trattativa slegata, dal 16 luglio in poi, trattando con Commisso”