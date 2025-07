Improta a KKN – ” Da dirigente obbligherei Osimhen alla permanenza, la società non può essere ricattata ! “

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco il suo pensiero in merito alla spigolosa situazione riguardo Victor Osimhen, data la totale incertezza in merito al suo futuro:

“Osimhen? Da dirigente lo obbligherei a rimanere. Il Napoli cerca un bomber che possa far la differenza in Champions. Si parla di Lucca, ma non si può paragonare ad Osimhen. Farei di tutto, lo costringerei, ci rimetterei anche pur di trattenerlo. Quelli che fa sono capricci di un giovane, oppure ci sarà qualcosa sotto di molto dedicato per non voler restare a Napoli. La società non può essere ricattata, io mi opporrei”.