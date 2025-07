Il Mattino – ” Simeone verso il Siviglia, ma c’è un aspetto da definire per sbloccare la trattativa: i dettagli “

L’edizione odierna de il Mattino ha svelato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli, in questo caso in uscita. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, Giovanni Simeone sarebbe proiettato ad un possibile trasferimento in Spagna, sponda Siviglia. Però, per rendere fattibile l’operazione, l’attaccante argentino dovrebbe ridursi l’ingaggio percepito. Di seguito un estratto dell’articolo:

“A Siviglia in particolare ritroverebbe “zio” Almeyda che con papà Diego ha condiviso un decennio di nazionale e una stagione italiana alla Lazio. Ma dovrebbe decurtarsi l’ingaggio oggi percepito a Napoli.”