L’edizione odierna de Il Mattino ha svelato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, il club azzurro sarebbe pronto ad accogliere sia Noa Lang che Sam Beukema. Per i due sono possibili le visite mediche già in questa settimana, o al massimo all’inizio della prossima, proprio in prossimità dell’inizio del ritiro di Dimaro.