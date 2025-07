De Biasi a KKN – ” Ndoye potrebbe dare una grande mano al Napoli. Conte vuole una sana competizione tra i giocatori “

Gianni De Biasi, allenatore, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito al possibile acquisto di Dan Ndoye:

“Ndoye ha capacità, tecnica e velocità. Ha dimostrato a Bologna la sua forza, credo che in una realtà come quella napoletana per lui sia il massimo. Può dare una mano nella sua crescita. Un giocatore con fantasia, ma concreto. diventa un giocatore difficile da fermare, potenzialmente può dare una grande mano al Napoli. La squadra di Conte ha obiettivi importanti, e proprio per questo il tecnico azzurro vuole giocatori che si fanno concorrenza tra loro, ma all’interno dell’armonia del gruppo”.