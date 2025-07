Dalla Turchia – ” Diversi club vogliono Osimhen, ma il Galatasaray incontrerà il bomber per chiudere “

Victor Osimhen è al centro di rumors di mercato negli ultimi giorni, con diversi club che sembrano interessati al bomber nigeriano. A quanto pare però, il club che sembrerebbe essere più vicino è il Galatasaray, che vede il sogno di un clamoroso ritorno di Osimhen sempre più vicino. La notizia è stata riportata dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu su X, di seguito un estrato del suo messaggio:

“L’offerta migliore per Osimhen è stata fatta dal Galatasaray in Europa e dall’Al-Hilal in Medio Oriente”.

” La Juventus è il club più vicino al Galatasaray in termini di offerta. Se non arriverà nessuna offerta al Napoli, solo allora approverà il suo trasferimento alla Juve. Il Manchester United vuole fortemente Osimhen, ma ha chiesto una riduzione dello stipendio e il giocatore ha rifiutato! Il Galatasaray incontrerà Victor Osimhen questa settimana per finalizzare il suo trasferimento”