Corbo a La Repubblica – ” Mancano 10 giorni al ritiro e sono solo 2 gli acquisti. Più tempo passa peggio è ! “

Antonio Corbo, giornalista, nel suo editoriale per la Repubblica ha espresso le sue preoccupazioni in merito al mercato del Napoli, che fino ad oggi ha visto solo l’ufficializzazione di due giocatori, con diverse trattative ancora da definire. Di seguito un estratto:



“Dopo un mese di trattative riservate e ufficiali e a solo 10 giorni dal ritiro sono due gli acquisti definiti. I soliti. De Bruyne un campione di 34 anni ed il ventunenne difensore Marianucci”.Sono descritti “in via di definizione” gli olandesi Lang e Beukema. Nomi di qualità e da considerare già del Napoli. “Virtualmente”, come si legge con elegante cortesia dei cronisti.

Ma perché non annunciarne l’acquisto? C’è ancora da fare e capire. Se è vero che solo il Napoli può pagare e non c’è liquidità sul mercato perché il Napoli sbatte contro prezzi fissi e sempre più alti? È un paradosso in economia, dove il ricco piega quasi sempre il povero. È possibile che siano stati commessi degli errori. Gli obiettivi sono stati da tempo rivelati, proposti o condivisi da Conte. Più tempo passa più si irrigidisce la posizione di chi vende.”