Cds – ” Il Liverpool spara alto per Nunez, ma il Napoli non molla la presa per l’attaccante “

Il Napoli non vuole lasciare la presa per Nunez, nonostante le richieste elevate del Liverpool per l’attaccante uruguagio. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato infatti un retroscena importante riguardo la trattativa per la punta. Di seguito un estratto dell’aticolo:

“Sessanta sono i milioni richiesti dal Liverpool per cedere Darwin Nuñez, 26 anni come Osi ma tanti gol in meno nelle ultime tre stagioni nel Merseyside. Notevoli anche le richieste relative all’ingaggio: quello con i Reds è di 5,5 milioni di euro, o giù di lì, e tra l’altro il Napoli non potrebbe godere del Decreto Crescita. Il gradimento, però, è molto elevato, tant’è che anche De Laurentiis in persona ha incontrato l’intermediario dell’operazione, Fali Ramadani. Un segnale chiaro: obiettivo top”.