Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Antonio Conte i rinforzi necessari a confermarsi ai vertici del campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Le novità del 06/07/2025 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA

SPESA TOTALE: 10 milioni di euro

IN USCITA





INCASSO TOTALE: 24 milioni di euro

Di seguito le notizie del 06/07/2025

11:19 – Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Kevin De Bruyne e del giovane talento Luca Marianucci, il club partenopeo si prepara ad accogliere altri due rinforzi: Noa Lang, esterno offensivo del PSV Eindhoven, e Sam Beukema, difensore centrale in forza al Bologna.



10:45 – Osimhen ha scelto dove giocherà la prossima stagione, Il Napoli però non accetterà offerte sotto i 75 milioni imposti dalla clausola valida solo per l’estero e con scadenza 15 luglio.

10:00 – Il Napoli apre ad una permanenza di Osimhen in caso il nigeriano non dovesse trovare l’accordo con nessun club. Si attende l’evolversi della situazione.

9:51- Dopo aver messo le mani su Noa Lang, il Napoli è pronto a chiudere anche per il secondo esterno offensivo richiesto da Antonio Conte. Il nome caldo è quello di Dan Ndoye, talento svizzero in forza al Bologna.

9:11 – Tra i nomi in uscita c’è Jens Cajuste, centrocampista svedese rientrato dal prestito all’Ipswich. Il giocatore non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte, e per lui si è aperta una concreta pista in Turchia, dove il Besiktas è pronto ad accoglierlo.

8:17 – Il mattino: “Tutti pazzi (di nuovo) per Osimhen: ‘Con lui Napoli invincibile’”