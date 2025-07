Per il secondo portiere spunta un altro nome: i dettagli

Dopo aver salutato Scuffet la SSC Napoli è notoriamente alla ricerca di un secondo portiere in grado di sostituire efficacemente – tutte le volte che ce ne sarà bisogno – Alex Meret.

Sono state insistenti le voci di un concreto interesse sia per il giapponese del Parma Suzuki che per il serbo del Torino Milinkovic-Savic. Trattative probabilmente del tutto tramontate, la prima per il netto rifiuto della società di appartenenza, la seconda per la clausola di circa 19 milioni, ritenuta eccessiva dal sodalizio azzurro.

Casella vacante, quindi; da riempire quanto prima. Oggi attraverso il proprio profilo X il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha riportato la notizia di un interesse del club di De Laurentiis per il portiere del Lecce Wladimiro Falcone.

Il giocatore, trentenne, è reduce da tre stagioni al Lecce, dove è sempre stato in campo. Ha un fisico imponente (1,95 mt) che gli consente di primeggiare nelle uscite alte; è valido nei fondamentali, ed ha una discreta fama di para rigori.

Nei prossimi giorni sapremo se tale voce potrà diventare qualcosa di più concreto.