Moretto: “Presto lo scambio dei documenti tra Napoli e PSV per Lang”

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, mancherebbe solo lo scambio dei documenti tra Napoli e PSV per l’arrivo di Noa Lang alla squadra di Antonio Conte. Ecco le sue parole: “Noa Lang al Napoli è un affare fatto per 28 milioni di euro garantiti più 10% sulla futura vendita. Il PSV inizialmente chiedeva 30-32 milioni di euro, bonus compresi, più una percentuale sulla futura vendita. Dopo una settimana, e forse anche di più di trattative, le parti si sono incontrate a 28 più 10: il Napoli offriva 25 più 5 inizialmente quindi, di fatto, alzando la base fissa il Napoli ha ottenuto l’acquisto di Noa Lang. Siamo allo scambio di documenti: nelle prossime ore i due club inizieranno a scambiarsi i documenti e, di fatto, a concludere al 100% questo affare che, di fatto, non è a rischio perché è un operazione chiusa e sigillata tra i due club“.