Secondo La Repubblica, il Napoli dovrebbe chiudere per Beukema domani: intanto i tifosi del Bologna sono molto amareggiati con il giocatore olandese. Ecco quanto riportato: “Domani nuovo round, si chiuderà con un compromesso tra 30 e 32 milioni, magari con qualche bonus, e quel 20% da girare all’AZ come l’accordo di due anni fa quando il Bologna pagò Beukema 8 milioni più Kasius. Certo la voglia di Sam di andarsene non è piaciuta affatto ai tifosi, che si son sentiti traditi da un idolo“.