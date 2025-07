CdS – Tre club riceveranno soldi dall’affare Lang-Napoli

Secondo il Corriere dello Sport, saranno tre le squadre a ricevere soldi dopo la cessione di Noa Lang dal PSV al Napoli: le squdre in questione sarebbero il Feyenoord, l’Ajax e il Club Brugge. Ecco quanto riportato: “Lang s’è formato nel vivaio del Feyenoord e il club Rotterdam avrà un’identità di formazione di 210 mila euro; poi è passato all’Ajax, giocando prima con le formazioni giovanili e poi in prima squadra (con Neres): ai Lancieri sono riconosciuti 910.000 euro. Infine, anche i belghi del Bruges, club in cui ha militato dal 2020 al 2023 – fino al passaggio al PSV – ricaveranno 280.000 euro“.