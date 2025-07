CdS – Sancho vuole ridursi l’ingaggio per andare alla Juventus

Il futuro di Jadon Sancho è ormai lontano da Old Trafford: tra le squadre che vogliono il classe 2000 c’è anche il Napoli. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, Sancho sembra voler andare alla Juventus. L’ala sinistra (a cui manca un anno alla scadenza del contratto) inglese avrebbe riferito ai dirigenti del Man Utd che vuole andare via da una squadra che non ha mai saputo valorizzare il suo talento. Dopo le esperienze in prestito con il Borussia Dortmund e il Chelsea, questa volta l’addio ai Red Devils può essere definitivo. Sancho, per andare alla Juve e rimanere in Europa, è disposto ad abbassarsi lo stipendio (attualmente guadagna 10 milioni): ma il club bianconero si è imposto un tetto salariale non superiore ai 6 milioni di euro all’anno, quindi bisognerà trovare un accordo.