Beukema si ridurrebbe l’ingaggio per colmare il gap con il Bologna

Interessante retroscena di mercato pubblicato oggi dall’edizione bolognese del quotidiano Il resto del Carlino.

Pare che il difensore centrale olandese Sam Beukema, da tempo richiesto dal Napoli, avrebbe comunicato di essere disposto ad accettare una riduzione dell’ingaggio a parte che tali soldi vengano impiegati per colmare la distanza che ancora esiste tra la richiesta del Bologna e l’offerta azzurra.

Sembra chiaro che la società felsinea non intenda scendere sotto i 35 milioni per il cartellino del calciatore, mentre il club di De Laurentiis non intenda superare i 30 milioni, bonus compresi.

Trattativa lunga e complicata, con il calciatore che – oltre ad aver manifestato da subito pieno interesse alla proposta – sta facendo tutto quanto nelle proprie possibilità per sbloccare la situazione, e mettersi quanto prima agli ordini di Mister Conte.