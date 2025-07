Pedullà: “Napoli su 2 bomber, ma c’è da scegliere. Su Lang e Beukema…”

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato a SportItalia del Napoli e del suo calciomercato. Gli azzurri infatti sembrerebbero essere in chiusura per 2 bomber: Lorenzo Lucca e Darwin Nunez. La società è però costretta a scegliere solo uno dei due attaccanti da affiancare a Lukaku. Queste le parole di Pedullà:



“Il club partenopeo non ha affondato per Lucca perché il tecnico Antonio Conte vuole Darwin Nunez. In questo momento, però, il Liverpool è alle prese con la tragedia di Diogo Jota e non si può affatto pensare di parlare di calciomercato. C’è tuttavia tempo perché bisognerà capire se ci sarà la cessione di Osimhen. Intanto il Napoli ha preso Noa Lang e Beukema: i due calciatori nelle prossime ore sosterranno le visite mediche, poi ci sarà il tempo per andare su Ndoye (l’alternativa è Federico Chiesa) e Nunez“.