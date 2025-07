Come riportato da Tuttomercatoweb, vista l’operazione Lucca con l’Udinese ancora da chiudere e le difficoltà per arrivare a Darwin Nuñez, il Napoli osserva anche Moise Kean della Fiorentina per provare a rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Per il vice-capocannoniere della Serie A 2024/25 ci sono diversi scenari in vista della prossima stagione: permanenza alla Fiorentina, futuro in Arabia, futuro al Manchester United o futuro al Napoli.