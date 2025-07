Moretto: “Napoli-Beukema trattativa avanzata, manca poco ormai”

Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la trattativa per far arrivare Beukema del Bologna al Napoli è avanzata, anche se manca ancora la chiusura. Ecco le sue parole: “Beukema è il primissimo nome di Conte del Napoli per rinforzare la difesa. La trattativa è avanzata, non ancora chiusa perché tra i club non c’è ancora una chiusura definitiva sulle cifre finali dell’operazione ma è vero che Napoli e Bologna sono in contatto costante per arrivare alla stretta di mano, quindi non manca tanto, è un’operazione molto avanzata. Beukema ha detto si al Napoli già più di un mese fa, sta spingendo molto per andare al Napoli, vuole questa avventura nuova per la sua carriera. Da capire se si arriverà alla chiusura nelle prossime ore“.