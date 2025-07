Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Osimhen avrebbe chiuso ogni comunicazione con il Napoli fino al 10 luglio, ma c’è il rischio che la clausola di 75 milioni valida solo per l’estero possa scadere così da far abbassare il prezzo per raggiungere più facilmente le pretese di qualche club di Premier League. La seconda opzione è la Juventus, ma il Napoli non vuole venderlo a prezzo basso a una sua rivale.