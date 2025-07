Di Marzio: “Cagliari in vantaggio su Borrelli, battuta la concorrenza del Napoli”

Come riportato dal giornalista SKY ed esperto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Cagliari sarebbe seriamente intenzionato a prendere Gennaro Borrelli per l’attacco. L’ex attaccante del Brescia, attualmente svincolato, è stato contattato da diverse squadre di Serie A tra cui il Napoli: tuttavia, la squadra di Pisacane sembra essere in vantaggio su di lui e aspetta solamente il si del classe 2000.