Cammaroto: “Il Napoli vuole Noa Lang e Beukema a Dimaro, attenzione a Chiesa”

Il giornalista Emanuele Cammaroto è intervenuto alla trasmissione Napoli Magazine Live su Radio Punto Zero e ha parlato del Calciomercato del Napoli. In particolare ha parlato di cosa manca per chiudere gli acquisti di Noa Lang e Beukema e della situazione Ndoye. Ecco le sue parole: “Noa Lang e Beukema? Sono due discorsi al 95% chiusi entrambi. Per Lang l’affare è ai dettagli contrattuali e formali, per Beukema c’è da superare l’ultimissimo scoglio, quello della soglia dei 30 milioni, il Napoli non vuole e si è fermato a 29, ma balla una distanza minima, di neanche 2 milioni, fra l’offerta del Napoli e la richiesta del Bologna. Tra oggi e domani si può ridurre, il Napoli vuole entrambi a Dimaro dal primo giorno. Nelle prossime ore si può trovare un accordo, con l’escamotage del bonus. Beukema-Ndoye trattativa sganciata: Beukema si è avviato al traguardo, Ndoye non ancora. C’è l’accordo con il calciatore per un contratto di 3 milioni a stagione, ma il Bologna spara alto e vuole 40 milioni, ma il Napoli non vuole andare oltre ai 30, la distanza è significativa e si fa forte della volontà del calciatore. Occhio a Chiesa, perchè è più di una semplice alternativa“.