Sei giocatori rientrati dai prestiti da piazzare, uno potrebbe anche restare: il punto

Giovanni Manna, oltre al mercato in entrata, dovrà cercare di piazzare i diversi esuberi che sono rientrati dai prestiti. Dalla Spagna rientra Walid Cheddira che non ha brillato con la maglia dell’Espanyol. Dalla Premier ecco Lindstrom e Cajuste rispettivamente dall’Everton e dal Ipswich Town. Al rientro anche Folorunsho, Zerbin e Zanoli non riscattati da Fiorentina, Monza (complice la retrocessione in B) e Genoa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, alcuni sono già finiti nel mirino di diverse squadre. Su Zerbin c’è il Pisa, ma attenzione anche al Lecce dove è arrivato il suo ex allenatore Di Francesco. Zanoli interessa a diverse squadre in Serie A e potrebbe diventare un interessante pedina di scambio. Ancora da chiarire il futuro di Folorunsho che potrebbe restare come sesto centrocampista. Questo se Conte gli garantirà più spazio rispetto ai sei mesi passati la scorsa stagione in azzurro.