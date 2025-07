Romano: “Napoli-Lang, manca poco alla chiusura. Sul portiere…”

Fabrizio Romano, esperto di mercato, è intervenuto sul proprio canale Youtube per parlare del mercato del Napoli in entrata. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il PSV si sta mostrando particolarmente rigido su come chiudere la trattativa col Napoli per Lang, come spesso accade. La distanza tra le parti non è ampia, ma resta da definire la modalità dei pagamenti. Una volta risolto questo nodo, l’esterno offensivo olandese classe 1999 potrà essere ufficialmente considerato un nuovo giocatore del Napoli. Resta ancora da capire se il Napoli deciderà di affondare il colpo per Vanja Milinkovic-Savic del Torino, con cui ci sono stati contatti anche la scorsa settimana. Il club partenopeo si è avvicinato al portiere serbo, ma senza trovare ancora un’intesa definitiva. In alternativa, si valutano altri nomi, come quello di Zion Suzuki del Parma, oltre a possibili sorprese. La questione portiere resta una delle priorità monitorate dalla dirigenza azzurra”.