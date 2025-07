Rai, Venerato: “Beukema in dirittura d’arrivo! Bravo Manna ad aspettare il momento giusto per affondare”

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato Rai, ha riportato le ultime sull’affare Beukema a Rai News 24: “Beukema si avvicina a grandi passi al Napoli. Da Bologna arrivano segnali importanti sulla sua imminente cessione. I rossoblu hanno chiesto poco fa di aumentare leggermente la parte fissa e inserire bonus più facili da raggiungere. Non vogliono che venga inserito nell’affare Zanoli o qualsiasi altro calciatore. Possiamo dire ormai che Beukema è ad un passo se non in dirittura d’arrivo. Bravo Manna ad attendere il momento giusto per affondare grazie anche alla volontà del calciatore. Il suo agente pochi giorni fa ha detto alla dirigenza bolognese di trovare un accordo perchè il suo assistito vuole trasferirsi in azzurro”.