Accomando: “Cagliari e Cremonese su Ambrosino. Queste le formule proposte al Napoli”

Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato Mediaset, ha parlato su X della posizione del giovane talento del Napoli Giuseppe Ambrosino: “Oltre all’interesse del Cagliari, per Ambrosino c’è il pressing della Cremonese. Il Cagliari ha chiesto informazioni per il prestito, la Cremonese pensa all’acquisto. Si tratta col Napoli per 3M, con gli azzurri che vorrebbero mantenere percentuale su rivendita”.