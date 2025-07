Tuttosport – ” Lang al Napoli è questione di ore! “

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, il club azzurro avrebbe ormai definito l’acquisto di Noa Lang dal Psv. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Questione di ore invece per vedere Lang da Conte: affare da 28 milioni più bonus; mentre per Ndoye e Beukema previsti a breve nuovo contatti col Bologna. I campioni d’Italia restano poi in pressing pure per Sanchez (Siviglia) e hanno ceduto Marin in prestito con diritto di riscatto (15 milioni) al Villarreal. “