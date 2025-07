Tuttosport – ” Il Torino sta monitorando diversi attaccanti, c’è anche Simeone in lista “

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato delle novità di calciomercato per quanto riguarda Giovanni Simeone, attaccante azzurro che sembra ormai destinato a lasciare il Napoli in questa finestra di calciomercato. Infatti, secondo il quotidiano, non ci sarebbero solo il Pisa e il Genoa sulle sue tracce in Italia, ma anche il Torino. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Non che fino a questo momento il dt sia rimasto con le mani in mano, ma ha già avviato i primi discorsi sondando giocatori differenti, da Giovanni Simeone (vecchio pallino del dirigente) che è in uscita dal Napoli, passando per Lorenzo Colombo, reduce dal campionato all’Empoli ma di proprietà del Milan. E poi ancora M’Bala Nzola, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito al Lens, e Cristian Shpendi del Cesena.”