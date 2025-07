Strakosha a KKN – ” Yarmolyuk ? Se va al Napoli sono sicuro di una cosa… “

Thomas Strakosha, portiere dell’AEK Atene, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito al club azzurro e ai recenti rumors di mercato:

“Ai calciatori fa piacere giocare tante partite, ma dopo le 60 partite il livello e la qualità si abbassano. Sarò sempre grato all’Italia, mi ha accolto da bambino ed ho fatto buonissime esperienze. Il Napoli non è solo di Conte, ma il tecnico lì ha trovato la carica giusta ed ha fatto un lavoro eccezionale. Il Napoli meritava un allenatore di questo calibro, ora mi aspetto grandi cose in Champions dai nomi che circolano sul mercato. Yarmolyuk? Era un mio compagno di squadra, era giovanissimo e si vedeva il talento. Se va al Napoli, con Conte, sono certo che renderà al massimo. In Italia può fare la differenza. E’ forte fisicamente, ma ha anche molta qualità. Deve solo imparare a capire il momento di fare certe giocate, deve essere più calmo nelle scelte, vuol spaccare il mondo perchè è molto giovane. Deve imparare a gestire i momenti”.