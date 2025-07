Sky – ” Napoli, si avvicina un giocatore del Bologna. I dettagli “

Luca Marchetti, giornalista, ha rivelato delle importanti novità di calciomercato per il Napoli, nel corso di Sky Sport 24. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli dovrà continuare a parlare col Bologna. Da quello che sappiamo, per quello che riguarda Beukema, la richiesta del Bologna è scesa un po’: dai 35 ai 30 milioni di euro. Il Napoli è ancora fermo sui 24 milioni, che aveva offerto come prima offerta, è chiaro che dovrà fare dei passi in avanti anche il club di De Laurentiis se vorrà chiudere la trattativa. Napoli che comunque ha già incassato il sì del giocatore”.