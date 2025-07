Romano sui social – ” Il Napoli è fiducioso per Beukema, ecco cosa manca per chiudere “

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato delle importanti novità per quanto riguarda il Napoli: infatti, secondo il famoso giornalista, il club azzurro sarebbe fiducioso di chiudere per l’acquisto di Sam Beukema. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il Napoli resta fiducioso di riuscire a concludere l’affare con Sam Beukema, i colloqui con il Bologna continueranno questa settimana. Il giocatore ha già concordato i termini con il Napoli settimane fa e vuole trasferirsi al Napoli”. Dunque servirà ancora un po’ di pazienza ma la strada per Beukema al Napoli sembra ormai tracciata. Sempre col Bologna non tramonta la pista Ndoye anche se la richiesta del club rossoblù è molto alta e a certe cifre il Napoli non tratta.”